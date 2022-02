Roma, maxi furto in villa durante la notte: derubato imprenditore

Un colpo ben architettato e studiato nei minimi particolari quello messo a segno la scorsa notte da una banda di malviventi. I fatti sono avvenuti in zona Appia Antica e hanno visto coinvolto un imprenditore che mentre i ladri agivano dormiva, non si è infatti reso conto di quanto gli stava capitando. L’amara sorpresa è infatti giunta la mattina seguente, intorno alle 7, quando l’uomo — classe 1953 — ha trovato la casa completamente ripulita.

Furto nella notte ad Appia Antica

Il colpo è avvenuto in piena notte, all’interno di una villetta alle spalle dell’Appia Antica. Come detto, la vittima è un imprenditore titolare di diverse farmacie che interrogato dagli agenti del commissariato di Tor Carbone non ha saputo dire loro altro che quando sono avvenuti i fatti dormiva. L’uomo infatti si è reso conto di esser stato rapinato solo al risveglio, quando ha ritrovato la casa sottosopra e il cortile dov’era posteggiata la propria auto vuoto.

La refurtiva

Probabilmente la banda di malviventi era composta da 3 uomini che, entrati nella villetta in piena notte, hanno portato via un lauto bottino. Oltre al denaro, ancora da quantificare l’esatta somma, l’uomo è stato infatti rapinato anche di un rolex — dal valore di circa 30mila euro — e della sua auto, una Maserati Levanti posteggiata nel cortile. Inoltre, i rapinatori hanno preso anche una pistola Walter, regolarmente detenuta e denunciata dall’uomo. L’arma era riposta nel cassetto del comodino vicino al letto. I ladri sono riusciti a prenderla senza svegliare l’imprenditore. Sono attualmente in corso le indagini da parte degli agenti del Commissariato Tor Carbone per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sta di fatto che il colpo era stato studiato nei minimi dettagli. Infatti se è vero che la vittima stava dormendo, i malviventi sapevano bene dove mettere le mani.