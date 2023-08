Roma, Metro A: ad agosto chiusure straordinarie su alcune tratte

Si preannuncia un agosto di fuoco per tutti i romani e non solo. Non soltanto per le alte temperature, ma soprattutto per le chiusure straordinarie sulla metro A. Il motivo? Atac sta cercando di accellerare i tempi per riaprire la tratta entro le feste di Natale 2023, anticipando così l’apertura che sarebbe dovuta avvenire nei primi mesi del 2024.

Rinnovo integrale dei binari

Così come si può leggere sul sito ufficiale di Atac, nel mese di agosto riprogrammano il servizio della metro A con parziali chiusure che riguarderanno alcune tratte per la durata complessiva di 14 giorni, dall’11 al 24 agosto.



Inoltre, sembra che l’azienda romana dei trasporti abbia deciso di effettuare questi lavori straordinari proprio nella quindicina più calda dell’anno perchè il numero dei passeggeri si abbassa sensibilmente.

Giorni e tratte interessate

Si incomincerà dall’11 al 13 agosto con la chiusura della tratta Anagnina-Subaugusta. Il percorso verrà svolto da autobus sostitutivi.

Dal 14 al 24 agosto sarà interrotta la tratta Arco di Travertino-Ottaviano. Anche in questo caso ci saranno bus sostitutivi.

Orari in vigore fino al 10 agosto

Dalla domenica al giovedì ultime corse alle ore 21 poi, per lo svolgimento dei lavoro dell’infrastruttura attivi bus sostitutivi MA.

Venerdì e sabato: servizio regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 1.30.

Dal 25 agosto si potrà riutilizzare la metro A con le stesse modalità che resteranno in vigore fino al 10 agosto 2023.

Per informazioni più dettagliate ed in tempo reale vi rimandiamo al sito: Metro A: rinnovo integrale dei binari – cantieri ad agosto per terminare i lavori entro le vacanze di Natale (atac.roma.it)