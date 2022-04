Roma, ‘milionario’ stroncato da un malore: ma non ha eredi “diretti”, la sua fortuna tra auto di lusso e patrimoni immobiliari

Milionario muore a Roma stroncato da un infarto. Un anziano signore di circa 80 anni è stato colpito da un malore giovedì scorso nella sua abitazione e nonostante i soccorsi purtroppo è deceduto durante il trasporto in Ospedale. Ma quella che potrebbe sembrare all’apparenza una notizia di cronaca nera come tante altre (ahinoi!) ha assunto nelle ore successive anche i contorni del ‘giallo’ considerando che al momento dell’accertamento del decesso si è scoperta l’esistenza di un enorme patrimonio riconducibile alla vittima. Con in più il colpo di scena: l’uomo infatti non ha eredi diretti.

Uomo facoltoso morto in casa per infarto all’Olgiata

Ma andiamo con ordine. L’uomo che ha perso la vita viveva nella zona dell’Olgiata, a Roma nord. A ricostruire quanto accaduto è oggi il Messaggero: la vittima, da quanto si apprende, aveva addosso 12mila euro in contanti e assegni circolari per un valore superiore ai 340.000 euro. Ma non è tutto. Sempre nelle tasche sono saltate fuori le chiavi di alcune auto di lusso, tra cui una Ferrari. Come da prassi dunque il personale medico ha provveduto ad allertare la Polizia.

Non ci sono eredi diretti

Dagli accertamenti effettati è stato possibile ricostruire la vera e propria “fortuna” a disposizione della vittima. Oltre al denaro e alle auto l’uomo aveva intestate numerose unità immobiliari con le quali si presume vivesse di rendita. Insomma, una vera e propria fortuna. Già, ma ora a chi andrà questo enorme tesoro? Qui infatti – come spiega il quotidiano romano – la storia assume i contorni quasi di un “giallo” considerando che l’uomo non aveva eredi diretti. La vittima non era sposata e non aveva figli. Adesso bisognerà dunque risalire ai parenti più prossimi per stabilire a chi andrà l’enorme eredità.