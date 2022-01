Roma, misteriosa morte a Termini: trovato il corpo di un clochard con ferite al volto

Choc a Roma Termini, precisamente nel tunnel che collega via Marsala e via Giolitti. Intorno all’1.30 di questa notte è stato rinvenuto un uomo riverso a terra con vistose tracce ematiche sul volto. Intervenuti prontamente i sanitari del 118, purtroppo, è stato possibile solo appurare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Centro e il personale della sezione rilievi del Nucleo Investigativo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Leggi anche: Giallo a Roma: donna trovata morta in casa, aveva 41 anni

Misteriosa morte a Termini: rinvenuto cadavere

Un terribile rinvenimento quello avvenuto questa notte, intorno all’1.30 in zona Termini. Nello specifico nel sottopassaggio che collega via Marsala e via Giolitti, luogo dove spesso i senzatetto cercano riparo, soprattutto con il freddo di gennaio. Qui, proprio accanto a uno dei piloni che dividono le due carreggiate, è stato trovato il cadavere di un uomo. Sul volto presentava vistose tracce ematiche e con alcune ferite alla testa. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi, ma, purtroppo, le manovre salvavita dei sanitari del 118 sono state vane: l’uomo non rispondeva ad alcuno stimolo, è stato solo possibile appurare il decesso. Non è stato possibile identificarlo subito in quanto non aveva con sé nessun documento, ma, nel corso della mattinata, i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità grazie a un riscontro nella banca dati (l’uomo risultava già censito alle forze dell’ordine). Si tratta di un cittadino indiano di 34 anni, senza fissa dimora. I militari hanno anche interrogato alcuni presenti sul luogo, altri senza tetto che cercavano anche loro riparo dal freddo nel medesimo tunnel. Questi hanno spiegato ai carabinieri di aver visto, durante la notte, il 34enne ubriaco e barcollante cadere in terra. I militari indagano sull’accaduto, al momento non è esclusa alcuna possibilità. La salma, nel frattempo, è stata portata all’obitorio comunale del Verano, in attesa dell’autopsia che saprà sicuramente dare maggiori delucidazioni.

(foto di repertorio)