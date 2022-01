Roma, neonato di appena venti giorni in pericolo di vita: il volo militare, poi l’arrivo al Bambino Gesù (FOTO)

Weekend con il fiato sospeso per una famiglia sarda costretta a partire d’urgenza verso la Capitale a causa del peggioramento delle condizioni di salute del proprio figlio di appena venti giorni. Il piccolo, già ricoverato a Cagliari, è stato così imbarcato per un volo militare della massima d’urgenza verso l’Ospedale di Roma Bambino Gesù.

Questo tipo di voli rientra tra le funzioni svolte attraverso i suoi Reparti di Volo dall’Aeronautica Militare la quale mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto in questa circostanza, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.

Ad ogni modo il piccolissimo paziente ha viaggiato con il velivolo Falcon 50 decollato dall’Aeroporto militare di Ciampino e atterrato a Cagliari. Da qui è stato immediatamente effettuato l’imbarco all’interno di una apposita culla termica, di un’équipe medica e di due familiari. Il velivolo è ripartito poi alla volta di Ciampino, dove è atterrato intorno alle 23.00 di sabato. Dallo scalo romano, il neonato è stato quindi trasferito in ambulanza presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.