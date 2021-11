Roma, nessuno sponsor per ‘l’erede’ di Spelacchio: lo pagherà il Comune, ecco quanto

Costerà la bellezza di 170mila euro il nuovo albero natalizio che tra poco verrà posizionato a Piazza Venezia a Roma. E’ questo infatti il costo totale previsto per l’installazione, gli addobbi e la rimozione dell’abete passato il 6 gennaio sostenuto dall’Amministrazione con fondi comunali per acquistare l’abete. L’albero arriverà da un vivaio della Lombardia.

Niente sponsor

Ma stando a quanto riporta Repubblica l’ex Sindaco Virginia Raggi, prima della cessazione del suo mandato, non ha avviato le procedure per la sponsorizzazione dell’albero. L’abete sarà così a carico dei romani salvo novità dell’ultimo minuto: ma con la burocrazia italiana e con il tempo ormai ridottissimo “l’impresa” sembra praticamente impossibile.

‘Spelacchio’ torna a Roma anche quest’anno

Ad ogni modo anche quest’anno dunque l’albero tornerà nella aiuola centrale di Piazza Venezia. Ribattezzato e conosciuto ormai da tutti come ‘Spelacchio’ – dopo quanto accaduto nel 2018 – la pianta era stata oggetto in seguito di un’importante sponsorizzazione da parte di Netflix. Già lo scorso anno però, dopo l’ipotesi poi tramontata di spostarlo a Piazza del Popolo, il costo (140mila euro) era stato sostenuto dal Comune. Quest’anno dunque accadrà la stessa cosa: vedremo dunque come sarà il primo albero di Natale targato Roberto Gualtieri.

