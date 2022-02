Roma, non controlla il Green Pass: locale chiuso e maxi multa

Durante le attività di controllo eseguite dai militari dell’Arma dei Carabinieri sono state riscontrate alcune irregolarità nella zona di San Lorenzo, noto quartiere della movida nella capitale. Nello specifico ci sono state alcune inadempienze delle normative anti-Covid.

Controlli anti-Covid nella capitale

Sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante aiutati dall’Ottavo Reggimento “Lazio” e dal Nucleo Tutela Salute di Roma, i quali hanno effettuato un massiccio controllo nella zona di San Lorenzo. Sono circa 200 le persone controllate, oltre che decine di locali. Presente anche il personale dell’ Asl Roma1 – Dipartimento di prevenzione. I Carabinieri hanno sanzionato, per 800 euro, il gestore di un ristorante-kebab per il mancato controllo del Green Pass ai clienti e per la presenza di un cameriere privo di mascherina. Il locale è stato chiuso per 3 giorni. Sanzionato anche un avventore, seduto al tavolo interno del locale, risultato privo della prevista certificazione verde.