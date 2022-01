Roma: «Non le sento da giorni», la Polizia trova le due sorelle morte nell’appartamento

Macabro ritrovamento ieri mattina a Roma in un appartamento in Via Tiburtina nella zona ricadente nel quartiere San Lorenzo. Due donne, sorelle e anziane d’età, sono state ritrovate senza vita poco prima delle 9.30. A dare l’allarme è stato il fratello che non aveva più loro notizie da giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l’unità speciale della Scientifica.

Roma, la scoperta choc nell’appartamento: coppia di sorelle anziane trovate senza vita

«Non rispondono al telefono». Questo l’appello lanciato dal fratello delle due vittime che ha fatto subito scattare l’allarme. Arrivati in loco gli agenti hanno trovato effettivamente la porta chiusa con nessuno che rispondesse dall’interno. Per questo è stato richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per accedere nell’appartamento. Una volta entrati gli agenti hanno fatto la terribile scoperta: entrambe le sorelle, l’una distesa sul letto, l’altra nel soggiorno, erano già decedute.

Nessun segno di aggressione

Le due vittime non presentavano segni di aggressione, né è stato rinvenuto alcun tipo di messaggio. Stando a quanto emerse entrambe le donne erano cardiopatiche pertanto non si esclude che a causare la morte possa essere stato un malore collegato alle loro patologie.

L’autopsia

Gli accertamenti sull’accaduto ad ogni modo proseguono. Le salme delle due vittime sono state poste a disposizione dell’autorità giudiziaria e a breve potrebbe essere disposta l’autopsia per accertare le effettive cause del decesso.