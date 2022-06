Roma, non rispetta le norme sul lavoro: oltre 6mila euro di multa

Roma. Delle inadempienze che gli costeranno care quelle che dovrà pagare il titolare di un bar che non rispettava le norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Denunciato e sanzionato dai Carabinieri, l’uomo dovrà pagare oltre 6mila euro di multa.

Roma, nel mirino diversi locali: i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale e i colleghi del N.A.S di Roma, hanno proceduto alle verifiche presso diversi esercizi di ristorazione nel rione Monti.

A seguito di quest’ultime, il gestore di un ristorante è stato sanzionato per 3mila euro a causa della mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p. e per il mancato monitoraggio delle temperature dei frigoriferi, nonché la scarsa pulizia del locale magazzino.

Tali carenze igienico-sanitarie saranno segnalate alla competente A.S.L. per eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Oltre 6mila euro di multa al titolare di un bar

Invece, i Carabinieri della Stazione Roma Macao e i colleghi del Nucleo Ispettorato Lavoro di Roma hanno denunciato e sanzionato per 6.388 euro, il titolare di un bar in via Marsala per la violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli dei Carabinieri hanno permesso di accertare che gli estintori presenti non erano agevolmente accessibili.