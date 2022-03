Roma, non solo il campo rom: a fuoco anche l’ex fabbrica di penicillina, bruciano rifiuti (FOTO)

E’ stata una notte – letteralmente – di fuoco a Roma considerando il vasto incendio scoppiato nell’insediamento rom al Collatino intorno a mezzanotte e mezza. Un rogo che è andato avanti per tutta la notte e che ha impegnato per ore i Vigili del Fuoco. Ma non è stato, purtroppo, l’unico episodio. Stamattina infatti, stavolta sulla Tiburtina, si è registrato un secondo incendio scoppiato in questo caso all’interno dell’ex fabbrica di penicillina.

Incendio sulla Tiburtina nella fabbrica dismessa

Il rogo è scoppiato in questo caso circa un’ora fa, quando erano da poco passate le 8.00. Anche in questo caso, come per il campo rom, si è trattato di un rogo tossico considerando che a bruciare sono stati cumuli di rifiuti di vario tipo.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ex fabbrica di penicillina situata al civico 1.070 della Via Tiburtina a Roma, ormai usata come ricovero di senzatetto. Al momento non risultano persone coinvolte. Presenti sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

L’ex fabbrica di penicillina a Roma

L’ex fabbrica di penicillina LEO Roma è ciò che rimane di un complesso industriale di Roma, situato nel quartiere Ponte Mammolo, al decimo km di via Tiburtina, nel quale era ospitata la produzione farmaceutica dell’antibiotico Penicillina. Fu inaugurata negli anni ’50 ma dopo la cessazione dell’attività venne progressivamente abbandonata. Negli ultimi anni, nonostante gli sgomberi, è utilizzato come ricovero da parte di senza fissa dimora.