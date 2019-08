Roma, nuova illuminazione artistica per Castel Sant’Angelo

Roma Capitale e Acea, presentata nuova illuminazione artistica di Castel Sant’Angelo. E’ stata presentata ieri sera, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi, la nuova illuminazione artistica di Castel Sant’Angelo, realizzata da Acea e promossa da Roma Capitale.

«Grazie alla collaborazione con Acea stiamo portando avanti un percorso di valorizzazione dei luoghi storici e dei monumenti della Capitale. Con la realizzazione del progetto di illuminazione artistica di Castel Sant’Angelo sono esaltate la bellezza architettonica e l’importanza di un monumento tra i più rappresentativi della città. L’accurata progettazione dell’alternarsi di luce ed ombra è capace di rendere questo angolo di Roma ancora più suggestivo ed emozionante. Un’esperienza visiva capace di rendere indimenticabili i luoghi della nostra città», dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

L’intervento di valorizzazione dell’area di Castel Sant’Angelo è stato realizzato con il posizionamento di 220 nuovi proiettori posti in punti scelti per evidenziare la bellezza del monumento gestito dal Polo Museale del Lazio. Realizzata in soli sette giorni, l’operazione di adeguamento dell’impianto elettrico e sostituzione dell’illuminazione ha interessato l’area complessiva del mausoleo. Si è intervenuti anche sull’antistante ponte Sant’Angelo, mettendo in risalto il pregio artistico delle statue che ne sormontano la balaustra, e sul parco di circa cinque ettari che lo circonda. Tra i monumenti che hanno beneficiato di una nuova illuminazione artistica grazie alla collaborazione con Acea anche Teatro Marcello, Piramide Cestia e Porta San Paolo, Piazza del Campidoglio, e la cupola del Tempio Maggiore di Roma.