Roma, oltre il degrado: ragazzo si addormenta abbracciato ai sacchi dei rifiuti (FOTO)

Le notti brave a Roma, nel quartiere San Lorenzo ormai non finiscono più di stupire. E a volte semplicemente non finiscono. E allora ci si addormenta lì, in strada.

Peccato che, forse in preda al troppo sonno – non vogliamo dire che si potrebbe essere in preda ai fumi dell’alcool o di qualcos’altro – si possa finire addormentati nei posti più impensati.

Letto di rifiuti

Il giovane si è infatti letteralmente “buttato” sopra un cumulo di sacchi della spazzatura, a sua volta accatastato a terra, su un marciapiede. “Fortunatamente” si tratta di rifiuti in plastica, almeno non emanano cattivo odore, ma di certo non sembrano essere comodi. E, altrettanto certo, non ci sarà stato neanche un buon profumo visto che nei paraggi ci sono solitamente anche i secchioni dell’indifferenziata.

La foto, scattata da un passante, è stata inviata al social “Welcome to Favelas” e immediatamente sono partiti i commenti dissacranti nei confronti del ragazzi. “Si è rifiutato”, è stato il più comune. C’è chi se la prende con il quartiere, ormai diventato una sorta di ghetto, dove i giovani fanno di tutto. E chi invece insulta il Comune, che non provvede a pulire.

Fake news?

Ma c’è anche chi ipotizza che si tratti di uno scherzo, una fake news. “Ma come ti vesti?”, “Camicia, zaino…. voleva finire su WTF”, scrive un utente, ipotizzando che la foto sia stata scattata ad arte magari da un complice. Quale sarà la verità? Di certo i cumuli di rifiuti in strada: quelli ci sono… e li restano.