Roma, paura in metro: «C’è una persona che cammina sui binari»

E’ scattato subito l’allarme oggi pomeriggio a Roma alla stazione della Metro B/B1 Magliana quando alcuni utenti hanno notato una persona che stava camminando sui binari. La segnalazione alle 16.25. Sul posto sono intervenute tempestivamente le volanti della Polizia di Stato.

Leggi anche: Roma, nuova disciplina olimpica: corsa a ostacoli nella metro B. Guasti e malfunzionamenti ovunque

Roma, paura alla stazione Magliana

Gli agenti hanno così intercettato la persona che vagava in stato confusionale sui binari. Una volta posta in sicurezza l’hanno affidata ai sanitari del 118. Dopodiché è stata portata all’Ospedale Sant’Eugenio per accertamenti. Al momento i motivi del gesto, che poteva costargli la vita, non sono noti.

Circolazione rallentata sulla Metro B

Dal punto di vista della viabilità la circolazione, ha comunicato Atac via Twitter, ha subito rallentamenti nei pressi della stazione interessata dall’intervento delle forze dell’ordine.