Roma, paura in Viale Libia: incendio in appartamento, ci sono intossicati e feriti (FOTO)

Attimi di paura a Roma in Viale Libia oggi, martedì 5 aprile 2022, dove si è verificato un incendio in un appartamento. Dalle prime informazioni disponibili risulta ferito il proprietario dell’alloggio. Si tratta di uomo di 65 anni che è stata assicurato al personale sanitario e trasportato all’ospedale Sant’Eugenio in codice giallo. Alcune persone sono rimaste invece intossicate.

Chiusa Viale Libia

Gli agenti della Polizia Locale hanno messo in sicurezza la zona e agevolato l’intervento di personale medico e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono intervenuti con due squadre operative, un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli. In corso la chiusura di viale Libia, tra Piazza Gondar e Piazza Gimma. Ripercussioni si registrano al traffico nell’area.

Foto e video dell’incendio a Roma oggi martedì 5 aprile

L’incendio è scoppiato intorno all’ora di pranzo, verso le 13.00. Le fiamme, da quanto si apprende, sono scoppiate al sesto piano di un palazzo ubicato esattamente in Via Roccantica al civico 6. In fase di accertamento le cause. Queste alcune delle immagini raccolte dal luogo dell’incendio.

Foto Reporter Montesacro