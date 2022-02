Roma, paura nella Casa Religiosa: frate reagisce al ladro e viene accoltellato

Notte decisamente movimentata quella tra sabato e domenica a Roma, in zona Ostiense dove un religioso è stato aggredito da un rapinatore armato di coltello. E’ successo intorno alle 3.00 del 13 febbraio in Via Alessandro Severo. Il malvivente si è introdotto nella Casa Generalizia ed ha raggiunto il sesto piano dove il frate stava dormendo. Una volta entrato nella camera il criminale ha puntato subito alcuni oggetti preziosi ma a quel punto il religioso si è svegliato.

Frate aggredito a Roma

Il frate, molto anziano, classe 1933, nonostante l’età ha reagito cercando di difendere quanto in suo possesso. Ma il bandito era armato e non ha esitato a colpirlo con un coltello ferendolo fortunatamente soltanto alla mano. Dopodiché si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Rapina nel convento sull’Ostiense

L’anziano religioso è stato trasportato in Ospedale dove si trova tutt’ora ricoverato per precauzione considerando l’età. Sul caso indagano ora i Carabinieri delle stazioni San Sebastiano e San Paolo intervenuti sul posto a seguito dell’accaduto. Adesso si cerca il rapinatore anche per capire come sia riuscito ad introdursi nella Casa Generalizia.