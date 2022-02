Roma, paura nella notte, 45enne disperato tenta il suicidio: «Mi butto di sotto»

Momenti di paura quelli vissuti in un condominio di Roma nella notte tra sabato e domenica scorsi dove un uomo ha minacciato di uccidersi saltando nel vuoto. Soltanto le tempestive e provvidenziali ‘trattative’ instaurate dai Carabinieri hanno permesso di far desistere l’aspirante suicida dal compiere l’estremo gesto.

Tentato suicidio a Roma nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2022

E’ successo in un condominio situato in Via Francesco Tovaglieri, a pochi passi da Via di Tor Tre Teste. Scattato l’allarme nella notte sul posto si sono precipitati i Carabinieri della locale stazione che subito hanno tentato di convincere l’uomo, un 45enne romano, a tranquillizzarsi e a rinunciare ai suoi intenti suicidi.

Un’operazione delicata quella portata avanti dai militari costretti a rapportarsi con le continue minacce dell’uomo: «Se vi avvicinate la faccio finita». Alla fine però i Carabinieri sono riusciti a fermarlo salvandogli così la vita. Il 45enne è stato quindi portato in Ospedale per ricevere le cure del caso.