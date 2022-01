Roma, perseguita la ex per 3 volte ma viene rimesso in libertà: nei guai 31enne afghano

L’ha perseguitata, stalkerandola di continuo, nonostante il divieto di avvicinarsi. Così è finito nei guai, l’ultima volta nella giornata di domenica 9 gennaio 2022, un 31enne afghano. Si parla di “ultima volta” perché, in verità, l’uomo aveva già agito altre 2 volte: una il 23 ottobre del 2021, quando era stato tratto in arresto e postogli il divieto di avvicinarsi alla donna e ai familiari. Per un po’ di mesi si è tenuto alla larga, ma poi è tornato alla carica. Il processo si è tenuto lunedì 10 gennaio 2022: speriamo che, questa, sia la volta definitiva.

Perseguita la ex per ben 3 volte

Il 31enne aveva l’obbligo di tenersi a distanza dalla sua ex, una donna originaria del Sud America, e dal resto della famiglia. Un obbligo che però ha violato, e non una sola volta: già il 3 gennaio 2022 si è recato a casa dell’ex, posta in zona Magliana, tra Villa Bonelli e il Tevere. Ciò che è accaduto quel giorno non è ben chiaro: è stata la donna, infatti, a chiamare la Polizia, tuttavia il 31enne era in casa, qualcuno lo aveva fatto entrare, sembrerebbe, ma c’è il dubbio, che sia stata proprio la ex. Poi, in seguito, è tornato alla carica il 9 dello stesso mese, intorno alle 13.00. Questa volta ha tentato di entrare danneggiando la porta dell’abitazione, ma è stato fermato dagli agenti di polizia del commissariato San Paolo. Finalmente il 10 gennaio c’è stato il suo processo: si spera che così, finalmente, questa spirale infernale si sia conclusa.

(Foto di repertorio)