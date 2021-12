Roma, Piazza San Pietro si illumina per il Natale 2021: acceso l’albero e il presepe

Ormai siamo entrati nel vivo delle festività natalizie e quest’anno l’albero di Natale della Capitale arriva direttamente dal Trentino. In particolare, è stato accesso il 10 dicembre l’albero di Natale 2021 di Piazza San Pietro e con esso è stato inaugurato anche il presepe.

Natale 2021, acceso l’albero di Piazza San Pietro

A causa del maltempo la cerimonia ufficiale in vista dell’accensione dell’albero di Natale 2021 di Piazza San Pietro, è stata celebrata in Vaticano, nell’aula Paolo VI. Ad essa hanno preso parte le delegazioni di Andalo, Trentino e della regione Hancavelica del Perù che ha mandato invece il presepe. Per quanto riguarda l’albero, il grosso abete arriva dai boschi di Andalo ed è un esemplare di 113 anni alto 28 metri e dal peso totale di 80 quintali; decorato con sfere di legno provenienti dal Trentino, l’abete proviene dalla gestione forestale sostenibile e certificata dal gruppo territoriale Pefc Trentino.

Il presepe arriva dal Perù

Invece il presepe, visibile al colonnato del Bernini, è formato da 3o pezzi e le statue di Gesù, Maria, Giuseppe e dei Magi sono a grandezza naturale. Vestiti con abiti tipici del Perù, quest’anno i protagonisti del magico presepe porteranno in dono alimenti tipici del loro territorio, quali ad esempio patate, quinoa e canihua. Il tutto è corredato dalla presenza di animali tipici delle ande, ad esempio alpaca e vigogne. Il presepe e l’albero sarannò esposti fino a domenica 9 gennaio 2022.