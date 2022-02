Roma, pioggia di controlli a Termini: 13 persone nei guai

Pioggia di controlli a Roma e provincia: nel mirino il controllo del rispetto delle norme anti-covid. Nello specifico, nella sola area di Roma Termini, sono finite nei guai 13 persone: 6 sono state denunciate e altre 7 sanzionate. Oltre 2.800 gli euro complessivi delle multe.

Roma Termini: i controlli effettuati

Le prime due denunce riguardano una 37enne del Bangladesh e una 34enne cilena, sorprese mentre rubavano della merce all’interno di un negozio sito nella galleria Forum Termini. Altre tre persone, inoltre, sono state denunciate in quanto non hanno osserbato il divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria. Si tratta di un 45enne del Blangladesh, un 49enne di Roma e un 37enne di Torino. Inoltre un cittadino di 43 anni di Marino è stato deferito in quanto non ha osservato il provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Roma con foglio di via obbligatorio. E’ stata poi la volta delle sanzioni: 4 cittadini senza fissa dimora sono stati multati per un totale di 400 euro in quanto hanno violato il divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini e l’ordine di allontanamento di 48 ore. Infine altre 7 persone sono state multate per un totale di 2.800 euro in quanto non utilizzavano le mascherine.