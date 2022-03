Roma, pitbull aggredisce con violenza una cagnolina: è grave

Cagnolina aggredita violentemente da un pitbull. La feroce aggressione si è consumata giovedì scorso quando un pitbull ha colpito alle spalle la cagnolina Clara, le cui condizioni sono ancora molto serie e delicate.

Siamo su viale Trastevere, sono circa le 11 di mattina quando Giulio è qui con Clara che aspetta il rientro della moglie Virginia intenta a fare la spesa. Ma improvvisamente ecco che appena fuori dal supermercato spunta un pitbull marrone che azzanna ferocemente la cagnolina.

L’aggressione improvvisa del pitbull

Un attacco feroce e improvviso al quale Giulio, il padrone di Clara, fa fatica a credere. Tuttavia l’uomo non si lascia prendere dal panico ed interviene cercando subito di separare i due cani, entrambi al guinzaglio, e salvare la piccola Clara. Accorsi in suo aiuto anche una dozzina di passanti.

Un vero e proprio incubo quello vissuto da Giulio che racconta: ‘È stato un incubo, tra i peggiori momenti della mia vita’. Ed aggiunge: ‘Ho sentito Clara abbaiare e quando mi sono voltato era già troppo tardi. I canini del pitbull erano sul suo collo e non lo mollavano’.

Come sta la cagnolina Clara

La cagnolina Clara è stata adottata 9 anni fa in Abbruzzo ed ora lotta fra la vita e la morte. Trasportata d’urgenza alla clinica veterinaria Trastevere, qui i medici sono riusciti a fermare l’emoraggia e curare le ferite al collo e alla schiena.

Le condizioni della cagnolina restano però gravi, infatti nel pomeriggio Clara dovrà essere sottoposta ad un secondo intervento chirurgico. Giulio intanto ha sporto denuncia al commissariato San Francesco a Ripa, nella speranza che le telecamere dei negozi della zona abbiano ripreso la terribile scena.

La denuncia via social del padrone

In un post sul proprio profilo facebook Giulio Mastromauro segnala il pericolo al quale sono esposti tutti i residenti della zona: ‘Il quartiere è pieno di questi soggetti con cani pericolosi, serve un maggior controllo e serve intervenire con una legge ad hoc affinchè questi cani potenziali killer vengano tolti dalle mani di persone che non gestirli perchè mentalmentale instabili, ubriachi o strafatti’.

Ed aggiunge: quel cane avrebbe potuto aggredire un bambino, poteva uccidere un cane più piccolo. So che a Milano è stato reso obbligatorio un patentino per tutte le razze pericolose. Cosa aspettano a condiverderlo in tutta Italiae soprattutto a Roma che è una città ormai da tempo lasciata in balia delle onde’?

Dopo la denuncia di Giulio, sono arrivate numerose testimonianze di episodi simili. Alcuni dei quali riguardanti anche dei bambini.