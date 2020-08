Roma, positivo un autista dell’Atac: 47 dipendenti in isolamento

Coronavirus, TrasportiAmo: «Preoccupati per un nuovo caso positivo in Atac»

L’Associazione Trasportiamo, che si occupa di trasporti e della mobilità sostenibile, ha espresso in una nota tutta la preoccupazione per un recente caso di Coronavirus in Atac.

«Accertato un nuovo caso di Covid-19 in Atac. Si tratta di un autista che, secondo le prime informazioni raccolte, si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera ricadente nel X Municipio, mentre la sua famiglia è stata messa in quarantena. Le stesse fonti riferiscono che l’Azienda avrebbe già avviato le indagini interne e messo in isolamento 47 dipendenti della stessa Rimessa, tra conducenti e personale dei capolinea. La notizia desta enorme preoccupazione, considerato l’aumento del numero dei contagiati nel Lazio, come nella altre Regioni Italiane. Occorre prestare la massima attenzione e non cadere nelle trappole di internet. Il virus esiste».