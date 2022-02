Roma, prima rubano poi defecano nei corridoi: la vergogna nell’asilo alla Garbatella

Era il 10 febbraio 2022, poco dopo le 09.00 di mattina: un giovedì mattina come tanti, ma che ha potato alla luce uno scenario disgustoso all’interno dell’asilo comunale Il Villaggio nel Bosco, in via Rocca da Cesinale, zona Garbatella. Qualcuno aveva forzato la porta d’accesso e si era introdotto nella struttura, mettendo a segno un furto. Ma, non contento, ha vandalizzato la struttura defecandoci all’interno. Sono attualmente in corso le indagini della Polizia Locale.

Asilo alla Garbatella: lo scenario disgustoso

Uno scenario a dir poco disgustoso, ma che purtroppo è realtà. Da una prima analisi risulterebbero rubati una macchinetta mobile per la verifica del green pass, una macchinetta del caffè in cialde, mascherine ffp2 e materiale didattico. Questo è quando hanno riscontrato i caschi bianchi intervenuti sul posto. Le indagini, tuttavia, sono attualmente in corso per capire se manca qualcos’altro e, soprattutto, per individuare chi possa aver fatto una cosa così raccapricciante. Dopo aver forzato la porta d’accesso e aver rubato il materiale, i responsabili hanno commesso atti vandalici ai danni della struttura: hanno divelto alcuni armadietti e poi defecato nella struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del VIII gruppo Tintoretto.

(Foto di repertorio)