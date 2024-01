Roma, prova a riaccendere un petardo e gli esplode in faccia: 15enne in Ospedale

Raccoglie un petardo in strada e gli esplode in mano, paura per un 15enne a Roma. E’ successo ieri pomeriggio nella zona di Tor Sapienza.

Attimi di paura ieri pomeriggio a Roma quando, poco dopo le ore 18.00, una gazzella dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma ha scortato un’autovettura con una persona ferita fino al pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico Casilino.

I militari hanno appreso che si trattava di un 15enne, investito al volto dall’esplosione di un petardo che aveva raccolto a terra, in viale Giorgio Morandi. Il petardo inesploso sarebbe scoppiato nelle mani del minore mentre lo riaccendeva. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Dopo le prime cure il 15enne è stato trasferito all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monte Sacro per chiarire l’effettiva dinamica.