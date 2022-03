Roma, ragazzino inseguito e pestato dal branco: è caccia alla baby gang

Un’aggressione violenta sulla Tuscolana ai danni di un giovane di 17 anni, è questo l’episodio sul quale sono ora in corso le indagini dei Carabinieri dopo la denuncia presentata dal padre del ragazzo. Un pestaggio senza alcun motivo arrivato peraltro al termine di un inseguimento lungo la via. A far scattare la “scintilla” forse uno sguardo di troppo.

Ragazzino pestato mentre passeggiava sulla Tuscolana a Roma

Il resoconto dei fatti che emerge dalla denuncia fatta ai Militari racconta dell’ennesima aggressione, totalmente immotivata, di ragazzini che se la prendono con i propri coetanei. Stando alla versione fornita ai carabinieri la vittima – era lo scorso 23 febbraio – si trovava in compagnia di alcuni amici su Via Tuscolana quando all’improvviso si è imbattuto nel gruppo. Che ci sia stata una parola fuori posto, un’occhiataccia, o un altro futile motivo è ancora in fase di accertamento, fatto sta che la baby gang, a quel punto, è passata subito dalle parole ai fatti tentando di aggredire il ragazzo.

La fuga poi le botte della baby gang

Il giovane ha quindi tentato la fuga, anche cercando riparo in un negozio. Alla fine però è stato raggiunto dalla furia cieca degli aggressori. Uno di loro lo ha colpito in pieno volto e gli avrebbe causato una vistosa ferita al viso con conseguente rottura della mandibola. Dopodiché il branco si è dato alla fuga. Il 17enne è invece dovuto ricorrere alle cure dell’Ospedale.