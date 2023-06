Roma, ‘ring’ in strada al Pigneto: si spogliano e iniziano a picchiarsi selvaggiamente, un ferito

Ennesima rissa al Pigneto, a Roma, dove questa mattina – pochi minuti dopo le ore 9:15 – due uomini di nazionalità straniera hanno iniziato a litigare davanti a un locale, all’incrocio tra piazzale Prenestino e via Raimondo Montecuccoli. In poco tempo la discussione è degenerata e dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, con tanto di calci, pugni e cazzotti.

Botte da orbi davanti ai passanti

I due, probabilmente sotto effetto dell’alcol, si sono dapprima sfidati a parole. Poi, con gli animi – e non solo – surriscaldati, hanno iniziato a spogliarsi, levandosi le maglie. E, sotto gli occhi esterrefatti dei passanti, sia pedoni che automobilisti, hanno improvvisato un “ring” all’angolo della strada, proprio davanti a un noto locale della zona.

Mentre le “botte” volavano, i testimoni hanno chiamato una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, intenta nei controlli del territorio. Gli agenti del V Gruppo Prenestino, rapidamente intervenuti, hanno fermato i due, presumibilmente egiziani, di 36 e 38 anni. Dopo essere riusciti a separarli, i due stranieri sono stati stati portati presso gli uffici del gruppo per avere certezza della loro identità e per prestare le cure del caso. I due, infatti, sono rimasti feriti durante la colluttazione. Per uno di loro è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, a causa di un vistoso trauma riportato a un occhio a seguito dell’aggressione. L’uomo è stato trasportato al Fatebenefratelli per le cure del caso. L’altro, che non presentava segni evidenti, è invece è stato portato al fotosegnalamento. Per i due al momento, fatti salvi i procedimenti eventuali relativi all’identificazione, non ci sono denunce in corso. Sono corso gli accertamenti sulle cause della lite, mentre per un’eventuale denuncia si pi potrà procedere solo a querela di parte.