Attimi di paura stamattina nel quadrante di Settecamini a Roma dove un incendio a un furgone ha svegliato i residenti. Il rogo ha distrutto completamente il mezzo carbonizzandolo. Le fiamme hanno danneggiato anche un altro veicolo in sosta e un cassonetto della spazzatura. E’ successo alle 5.57 di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, in Via di Casal Bianco. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco con questi ultimi che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

Settecamini, incendio distrugge furgone: rabbia dei residenti

Sui social è partito subito il tam tam per capire cosa fosse successo. Nei gruppi Facebook di zona in molti hanno manifestato tutta la propria rabbia per l’accaduto. Alcuni sostengono che il quartiere sia “ormai primo di qualsiasi controllo“, finito preda dei ladri che hanno messo nel mirino auto parcheggiate e abitazioni private.

Foto: Settecamini – Comitato di Quartiere Settecamini(SQdR)