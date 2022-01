Roma, salvati nel campo rom: cuccioli cercano casa (FOTO)

Sarebbero andati incontro ad una morte certa ma la loro giovane vita ha — fortunatamente — preso una piega diversa. Questa è la storia di tre dolcissimi cuccioli, ora in attesa di una famiglia che possa prendersene cura e donare loro tutto l’amore che meritano.

Salvati dal Campo Rom, cuccioli cercano casa

Di circa 50 giorni, i cuccioli sono stati trovati presso il Campo Rom di Castel Romano dai volontari dell’Associazione Norsaa. I cani sono in buone condizioni e attualmente si stanno cercando delle famiglie che possano adottarli. Come specificato dall’associazione, gli animali saranno ceduti in affido dopo lo svezzamento e le prime vaccinazioni; sarà invece a carico del proprietario l’impianto del microchip e le ulteriori spese mediche. Chiunque fosse interessato ad adottare uno di questi tre splendidi e tenerissimi cani — due maschi e una femmina — può contattare il numero: 3519157584.