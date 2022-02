Roma, sanzioni a raffica per commercianti e cittadini senza Green Pass

Roma. Se la curva dei contagi sembra cominciare finalmente a dare qualche segno di cedimento, non arretrano invece i controlli da parte de Carabinieri, affinché le norme di contenimento pandemia vengano rispettate dagli esercenti. Questa volta, nel mirino dei militari, le zone nei pressi delle fermate della metro di Santa Maria del Soccorso, Pietralata e Ponte Mammolo. Gli accertamenti sono volti alla verifica della normativa per la prevenzione dei contagi da Covid-19, e poi si sono estesi in diverse attività commerciali della zona.

Piovono multe negli esercizi commerciali di Roma

In 3 distinti casi sono state elevate delle sanzioni amministrative per un importo totale di 4000 euro. I titolari di una pizzeria al taglio e di un negozio di alimentari li hanno sanzionati per un importo di 2000 euro ciascuno. Per aver omesso di applicare le procedure relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare. La titolare di un bar nei pressi di viale Palmiro Togliatti è stata invece denunciata per aver installato un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione.

Sprovvisti di Green Pass

Infine, poi, per concludere non poteva mancare la multa per il mancato possesso della certificazione verde. In particolare nei pressi della fermata della metro di Pietralata i Carabinieri hanno sanzionato 2 utenti sorpresi a bordo dei mezzi pubblici, sprovvisti del Green Pass.