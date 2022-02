Roma, scoperta attività di spaccio in un garage: arrestato un 20enne

C’era un via vai sospetto, davanti a quel garage in via Vernio, vicino Colle Salario: una situazione che ha insospettito gli agenti del commissariato Celio. I poliziotti, durante l’osservazione, hanno visto un ragazzo entrare e poi uscire pochi minuti dopo: lo hanno così immediatamente fermato, trovandogli addosso 0,45 grammi di hashish. Si sono così mobilitati, entrando dentro il garage, scoprendo così l’attività illecita.

Spaccio a Roma: fermata attività in un garage

L’operazione ha portato così all’arresto di un romano di 20 anni, che è stato posto agli arresti domiciliari. Procedendo con la perquisizione, gli agenti hanno trovato ben 1239 grammi di hashish, 14,2 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, 3 bilancini di precisione, un coltello, diverse bustine di cellophane e un quaderno con vari appunti e cifre, pare relative all’attività di spaccio.