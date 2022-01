Roma, scompare nel nulla, l’appello per ritrovarlo: «Ha bisogno di farmaci salva vita»

E’ stato diffuso in queste ore l’appello per ritrovare una persona di cui si sono perse le tracce nel weekend appena trascorso a Roma. Si chiama Costea Costel ed ha 39 anni. A diffondere l’appello è stata l’Associazione Penelope che si occupa di diritti delle famiglie delle persone scomparse. In questo caso poi l’allarme e la preoccupazione sono ancora più alti perché, come precisato dalla Onlus, l’uomo ha necessità di assumere dei farmaci salva vita.

Roma, l’appello per ritrovare un 39enne

Secondo le informazioni disponibili l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce due giorni fa nella giornata di sabato 22 gennaio 2022. Si sarebbe allontanato a piedi da Via di Rocca Cencia e Via Casilina. E’ alto circa 1.75 di corporatura robusta e indossava un piumino nero. Le zone dove potrebbe essersi recato sono quelle della Borghesiana e Finocchio ma chiaramente, in questi casi, non si può escludere nulla. Nella foto che segue tutte le informazioni utili.