Roma, senza Super Green Pass sul bus: scatta la sanzione

Primo passeggero della Capitale multato perché sull’autobus senza Super Green Pass. Sì, perché da oggi sono in vigore le nuove regole e il certificato verde nella sua versione ‘rafforzata’, quella che si ottiene con completa vaccinazione o con la guarigione (non con il tampone), è obbligatorio praticamente ovunque, anche sui mezzi di trasporto.

Roma, senza Super Green Pass sul bus

Dall’alba di questa mattina sono in corso i controlli degli agenti della Polizia Locale, che a Roma stanno passando al setaccio anche i capolinea dei bus. E proprio a Termini, un ragazzo di 39 anni è stato multato perché a bordo dell’autobus della linea 714 perché viaggiava senza certificazione verde rafforzata, da oggi indispensabile sui mezzi di trasporto. Ma non solo. Il 39enne era a bordo del bus anche senza mascherina Ffp2. Ed è per questo che sono scattate due sanzioni, secondo quanto previsto dal decreto legge che ha introdotto le misure urgenti per contenere l’epidemia.