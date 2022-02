Roma: sgomberata la fattoria abusiva a Colle degli Abeti, “assenti” Ama e Astral (FOTO)

Sgomberata nella giornata di ieri la “fattoria abusiva” di Via Romero nel quartiere Colle degli Abeti nel Municipio VI di Roma. Un intervento atteso da tempo dai residenti e rimarcato con decisione dal Presidente da poco eletto Nicola Franco. Le operazioni si sono svolte alla presenza degli agenti della Polizia Locale, dei Carabinieri della stazione locale di Settecamini e della Forestale. Sul posto anche la Asl e gli uffici del sociale del Municipio VI delle Torri.

Ccolle degli abeti, sgombero fattoria abusiva, franco (Pres Mun VI): “Delude assenza ama e astral”

«Il quartiere di Colle degli Abeti, nel versante collatino del Municipio VI delle Torri, attendeva da oltre 10 anni lo sgombero della fattoria abusiva di via Romero. Ci sono voluti 100 giorni dell’unica amministrazione di destra-centro di Roma per attuare lo sgombero», commenta in una nota stampa il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco.

«Sono felice per aver portato a dama un percorso amministrativo lungo dieci anni che nessun presidente prima di me si era preso la briga di chiudere. Sono però davvero molto deluso per l’assenza di Ama e Astral, visti gli accordi presi e disattesi. L’area di via Romero doveva essere bonificata da Ama e che è già in carico da parte di Astral, ovvero l’ente partecipato della Regione Lazio», ha poi aggiunto.

Fattoria abusiva a Colle Degli Abeti, quale futuro per l’area

Franco ha poi aggiunto che “per portare a compimento questo sgombero, che molti hanno definito ‘atto dovuto’ è bene che si sappia che senza la presenza di Ama (comune di Roma) e Astral (Regione Lazio) tutto ciò rischia di essere vano”.

«In particolare – ha proseguito il Presidente del Municipio – abbiamo dovuto convocare due tavoli dell’Osservatorio per la Sicurezza con il Vice Prefetto e, nonostante non sia competenza del Municipio bensì della Asl, abbiamo dovuto individuare noi un’azienda agricola che prendesse gli animali della fattoria ed evitarne l’abbattimento. Sono felice? No, sono deluso. Deluso di essere il Presidente di un Municipio abbandonato dalle Istituzioni».

«Ho parlato personalmente con il Sindaco, con il suo gabinetto e la sua segreteria più volte nella giornata di ieri. Oggi attendo veramente che da parte delle amministrazioni Capitolina e Regionale si intervenga sulle partecipate Ama ed Astral al fine di completare lo sgombero, la bonifica e la presa in carico di un’area di cantiere che rappresenta un intervento strategico per il versante collatino-prenestino del nostro territorio indispensabile per decine di migliaia di cittadini», ha quindi concluso Nicola Franco.