Roma: smarrito Billy, l’appello per ritrovarlo

E’ una taglia piccola di colore marrone, con un musetto che invita alle coccole e due grandi orecchie: si tratta di Billy, un piccolo cagnolino che si è smarrito a Roma, in zona Torrenova. L’ultima volta è stato visto l’8 febbraio. Sono ormai dieci giorni che il piccolo Billy manca da casa, lasciando la sua famiglia umana nella tristezza. Parte su Facebook l’appello per ritrovarlo. “Perfavore aiutatimi a trovare Billy, c’è una bambina molto triste.” Così recita il post lanciato in un gruppo di Torrenova da un’utente, accanto al volantino digitale in cui sono segnate le informazioni. Si tratta di un cagnolino di taglia piccola, chippato e di tredici anni. Si specifica che Billy si è perso in “via della Tenuta di terranova”.