Roma, stop ai premi di produttività: ricalcolati incentivi ed obiettivi

Roma, stop ai premi di produttività per i dirigenti e i dipendenti comunali. La decisione della giunta del Sindaco Roberto Gualtieri, vuole cambiare pagina e legare già da quest’anno la retribuzione di risultato ad una reale attuazione dei miglioramenti promessi.

Fino a questo momento infatti i premi di produttività venivano assegnati con una certa leggerezza in quanto gli obiettivi prefissati per il loro ottenimento erano indicati in modo molto generico. Quello che mancava e che si sta cercando adesso di integrare, è una reale quantificazione numerica sul progresso dei servizi.

Stop ai premi di produttività: i numeri

La questione dei premi di produttività nella Capitale è molto sentita. A dirlo sono i numeri: secondo un’indagine del 2019 del Sole 24 ore, i dirigenti della Capitale risultavano essere tra i più pagati proprio per via dell’erogazione dei premi di risultato.

Numeri alla mano, il Campidoglio — e solo rispetto a questa voce — spende oltre 25 milioni all’anno soltanto per gli oltre 200 dirigenti. Una situazione che nessuno se corso del tempo è riuscito a modificare proprio per via dell’estrema genericità degli obiettivi prefissati.

E nonostante la pioggia di premi i problemi della città restano quotidianamente sotto gli occhi di tutti, dai rifiuti, alle buche in strada, agli autobus in fiamme o ancora, all’emergenza cinghiali.

Le nuove regole

Quello che sembra prospettarsi adesso con la giunta Gualtieri lo si potrebbe definire come un nuovo corso. In primis, esso vedrà una migliore chiarezza nell’esplicitazione degli obiettivi del Dup — Documento unico di programmazione — e nel Peg —Piano esecutivo di gestione — dove saranno messi nero su bianco i livelli da raggiungere.

Per fare degli esempi concreti, il bonus Atac verrà erogato se verranno messi in circolazione nuovi mezzi, quello relativo all’anagrafe se saranno compilate almeno 4 carte d’identità all’ora mentre i dipendenti del servizio giardini dovranno dimostrare che alberi e aiuole nei parchi saranno stati davve3ro puliti e potati.