Roma, «Torniamo insieme»: aggredisce il fratello dell’ex per entrare in casa. Arrestato 21enne

Roma. Ancora un caso di stalking verso l’ex fidanzata. Si erano lasciati ad aprile ma lui proprio non riusciva ad accettare la fine della relazione e così ha iniziato a minacciarla e a mettere in atto tutta una serie di comportamenti ossessivi nei suoi confronti.

Responsabile anche di un’aggressione dei confronti del fratello della ragazza, per il 21enne il gioco ora è finito. Il ragazzo è stato infatti arrestato dai carabinieri.

Non accetta la fine della relazione e perseguita l’ex: i fatti

Il giovane già in passato è stato più volte querelato dalla sua ex fidanzata e dalla madre per gli atteggiamenti ossessivi, le minacce e le aggressioni fisiche delle quali si sarebbe reso responsabile dalla fine della relazione.

I due si sono lasciati ad aprile ma la cosa proprio non gli andava a genio. Così, cercare di entrare nell’abitazione dove la 19enne viveva, il ragazzo ha pensato bene di aggredire il fratello per poi derubarlo delle chiavi.

L’arresto

L’arresto da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste, è avvenuto ieri pomeriggio. I militari hanno consegnato alla giustizia un ragazzo romano di 21 anni, con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina e atti persecutori.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo proprio nei pressi del condominio della ex fidanzata e li lo hanno arrestato. Il 21enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia e, ad esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato.

Nei suoi confronti, l’Autorità Giudiziaria ha anche disposto il divieto di avvicinamento alla vittima con dispositivo elettronico di controllo antistalking.