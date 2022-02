Roma, trova il portafogli nel supermercato e lo riconsegna: «C’erano 1.800 euro dentro, vorrei rintracciarla per ringraziarla»

Ha trovato un portafogli con ben 1.800 euro nel parcheggio di un supermercato a Roma e lo ha consegnato al Direttore del punto vendita. Così il legittimo proprietario è potuto tornarne in possesso: ora però ha voluto lanciare un messaggio sui social per rintracciare l’onesta cittadina al fine di ringraziarla per il suo gesto.

Roma, ritrova il suo portafoglio con 1.800 euro dentro grazie ad un’onesta signora

La storia arriva dall’Idromarket di Ponte Pisano, situato lungo l’omonima via della Capitale. Abbiamo contattato l’uomo che ci ha confermato quanto accaduto: «Ieri (venerdì, ndr) ho smarrito il portafogli con 1.800€ all’Idromarket. Mi piacerebbe ringraziare la signora che l’ha raccolto nel parcheggio e consegnato al direttore del supermercato».

Il messaggio-appello per rintracciare la signora è stato postato anche nei gruppi Facebook della zona, tra cui Sei di Via della Pisana se…. Nei commenti si legge anche la risposta del Direttore del market che ha fatto da “tramite” per la riconsegna del portafogli. «Abbiamo cercato il cliente e glielo abbiamo riconsegnato. Esistono persone oneste», si legge.

Portafogli smarrito e recuperato a Roma, l’appello per ritrovare la signora

Adesso, come detto, si cerca la “misteriosa” signora autore di un gesto che dovrebbe essere ritenuto normale ma che purtroppo non lo è. E’ a lei dunque ci rivolgiamo anche noi: se dovesse leggere questo articolo la invitiamo a mettersi in contatto con la Redazione, scrivendo a redazione@ilcorrieredellacitta.it oppure al numero whatsapp 331.6006930.