Roma Videoclip Indie, sold out per il gran finale al Lido di Ostia

Roma Videoclip Indie, si è svolta presso il Teatro del Lido di Ostia, in occasione del Festival del Cinema e Musica ‘Offi 2022’, la serata conclusiva della omonima festa, che vede protagonisti i videoclip indie. La kermesse, giunta alla XIX edizione, è stata condotta da Simone Bartoli e diretta da Francesca Piggianelli.

Roma Videoclip Indie, il talento è premiato

Festa conclusiva del Roma Videoclip Indie, a Offi

Protagonisti i videoclip indipendenti selezionati e provenienti da tutta Italia in presenza di artisti, registi, produttori a conclusione del Roma Videoclip-il cinema incontra la musica.

L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio, Direzione SIAE, con il patrocinio e supporto di Roma Lazio Film Commission e Cinecittà Panalight , ed il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Premi e riconoscimenti

Premio Siae: Le fleur du mal, di Mnemos, regia di Cosimo Brunetti

Premio Radio Godot: ‘Non sento più il vento’ di sally Moriconi, regia di Claudio Martinez

Premio Radio Base Canarie: ‘Benvenuta Musica’ di Marina Muser, regia di Francesco Nisi

Premio Sanremo Web e Premio del pubblico:’Mi odio ti amo’, di Miccio8, regia di Fabio Schifino

Premio Panalight: ‘Fight for me’ di Barnie, (Bernadette Contini), regia di Federica Di Renzo

Premio Panalight: ‘Giovani vecchi’, di Matteo Alieno, regia di Cristiano Pedrocco

Premio Direzione: ‘Tudo bem?’ di Evandro, Regia di Gian Luca della Monica

Premi Speciali Terza Pagina magazine a:’Il Cigno’, di Alma Manera, regia di Giovanni Pirri e Alma; ‘Sogna anche tu’,di Phebo & davide De Marinis, regia di Alessandro Sabeone; ‘Ti voglio bene’ di Giovanni Segreti Bruno, regia di Emanuel Lo; ‘Manaleack’ di Melanya, regia di Matteo Montagna; ‘La Rivoluzione’ di Marco Ancona e Francesca Romana Perrotta, regia di Piernicola Mele.

Una pioggia di premi e riconoscimenti ai meritevoli

Riconoscimenti speciali a: ‘Piacere’ della band ‘I Tremendi’ regia di Alessandra Testoni, ‘L’Avana’, di Andrea Gioia, regia di Mattia Del Forno; ‘Versione Punk’ di Simone Cicconi, regia di Enzo Brando; ‘Your life will just pass you’ di Monna Ro, regia di Daniele Barbiero; ‘Ogni domenica’, di Francesco Maritati, regia di Francesco Maritati; ‘Io non sono razzista… ma’, di Stefano Cinti, regia di Marco Locurcio; ‘Desert’, di Rur, regia di Rur.

Grande festa finale per festeggiare con delle degustazioni del talento della pizza Matteo Vari e Stefano Porro, con brindisi dei vini Stappando Enocultura e liquori Petrone.

Ringraziamenti

Un ringraziamento ad Agnese Branca di Romarteventi, Massimiliano Mambor, Ostia Tv, Canale 10, parte del comitato d’onore che hanno consegnato i premi tra cui Emiliano Marsili campione del mondo di boxe, Michel Emi Maritato giornalista e direttore di Radio Sanremo Web, Fabrizio Pacifici direttore di Eventiroma, Martina Zaralli Ufficio Stampa SIAE,

Gli sponsor Premi Branca, Petrone Antica Distilleria, Chiara Coricelli Amm. delegato di Pietro Coricelli S.p.a, Stappando Enocultura, Studio Erca & Partners, Marinauto Ostia, Artemisia lab, Frimm Immobiliare, Canale 10, Terza Pagina Magazine, Ostia TV, Matteo Vari e Stefano Porro, OST friendly food and drink One long bar, Gusto Glam Restaurant, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione.