Rossella Erra, la vita privata prima del successo a “Ballando” | Adorava il suo lavoro, ma poi…

I fan di “Ballando con le stelle”conoscono bene il personaggio di Rossella Erra, ma pochi sanno che lavoro faceva lei prima del successo. Il noto volto del piccolo schermo faceva una vita molto diversa da quella attuale, adorava il suo impiego ed era soddisfatta di come procedeva la sua esistenza. Tutto è cambiato quando ha perso il lavoro per stare vicino alla madre malata terminale. Siete curiosi di sapere di più sulla vita privata di Rossella?

Che lavoro faceva Rossella Erra prima di “Ballando”?

Prima di entrare a fare parte del mondo della televisione italiana, Rossella era una commercialista. Classe 1974, la donna originaria di Portici per oltre un ventennio ha lavorato nello studio di un commercialista e si occupava anche di business, comunicazione e marketing. La sua vita da moglie di un militare (Attilio Russo), lavoratrice e madre, procedeva a gonfie vele.

L’evento che ha segnato la fine dell’equilibrio nella sua vita è stata la notizia della malattia della madre. Ciò l’ha spinta a cambiare ritmi di vita: la mattina era in studio a lavorare, il pomeriggio in ospedale al capezzale dell’amata, la sera a casa con il marito. La situazione è precipitata e da un giorno all’altra Rossella si è trovata senza madre, senza lavoro e senza soldi.

Come è entrata nel mondo della televisione?

A 43 anni suonati Rossella Erra si è trovata disoccupata e sconfitta. Si sentiva una persona senza futuro, una fallita senza speranza. Quando seppe la notizia che al programma Vieni con me cercava personaggi per il pubblico parlante ha mandato la candidatura. Da quel momento ha iniziato a lavorare in televisione e non ha più smesso.

Grazie alla conduttrice Caterina Balivo la Erra ha intrapreso la carriera televisiva e sempre grazie al suo aiuto è approdata al programma Detto Fatto e a Ballando con le stelle che la consacra al successo. La donna ha confessato a Milly Carlucci che adorava vedere la trasmissione insieme alla madre malata. La Carlucci, profondamente toccata dalle sue parole, ha detto che non può riportare in vita la madre, ma può darle un posto di rilievo nel programma ed onorare così il ricordo della madre.

Vittima di body shaming

Purtroppo insieme al successo in televisione sono ben presto arrivate anche le critiche degli haters. In particolare Rossella è vittima costante di body shaming. La definiscono con numerosi appellativi tutti offensivi e riferiti al suo peso: grassa, cicciona, maiale, chiattona, bomba, balena, sommergibile, mongolfiera e tanti altri ancora.

La donna, essendo particolarmente sensibile, ne ha risentito profondamente, ma non ha deciso di mollare né di abbandonare il mondo della televisione. Piuttosto ha capito che il segreto è amare se stessi e fregarsene del giudizio altrui.