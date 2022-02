Rottamazione Ter 2022, quando scade la prima rata e come pagare: data e prossime scadenze

Rottamazione Ter 2022. Il giorno da tenere d’occhio è proprio oggi: lunedì 28 febbraio, ovvero la prima scadenza della nuova rottamazione ter, la quale è stata riattivata a pieno regime dopo il lungo periodo di proroghe e sospensioni introdotte con la pandemia. La giornata di oggi, di fatto, coincide con il termine ultimo per poter pagare la prima quota della rottamazione ter, necessaria per il nuovo anno in corso. Ora, nel dettaglio, vediamo le altre date utili da ricordare per il pagamento delle rate rimanenti.

Dopo l’appuntamento di oggi 28 febbraio, prima scadenza utile per pagare la prima delle quattro rate della rottamazione, ce ne saranno delle altre da tenere in considerazione. Ecco quali:

prima rata il 28 febbraio 2022 ;

; seconda rata il 31 maggio 2022 ;

; terza rata il 31 luglio 2022 ;

; quarta rata il 30 novembre 2022.

Termini di tolleranza per le rate di pagamento

Certo è che, inoltre, continuerà ad applicarsi il termine di tolleranza dei cinque giorni, che consentirà al contribuente che decide di pagare con un lieve ritardo, do non decadere dal piano agevolato di versamento. Per chi, invece, paga in misura inferiore a quanto dovuto, oppure va oltre i 5 giorni di tolleranza, allora è prevista la decadenza dal piano agevolato e l’impossibilità di accedere ad ulteriori rateizzazioni.