Royal Family, William scarica Kate: lasciata con una telefonata di 30 minuti. Emerge un dettaglio scandaloso sulla vita della principessa del Galles e del marito erede al trono.

Non sono momenti sereni per la corona britannica, che sta vivendo due drammi in uno a causa delle malattie gravi che hanno colpito più o meno contemporaneamente sia Re Carlo che la principessa Kate Middleton, moglie dell’erede al trono il principe William. Al Palazzo pare si respiri ancora una volta aria pesante anche per gli ultimi eventi che stanno caratterizzando questa fine del mese di luglio caldissimo, e non solo per le condizioni metereologiche.

Parliamo di dissidi e di una presunta crisi tra William e la stessa Kate, che hanno discusso praticamente su tantissimi aspetti che riguardano anche il futuro del loro primogenito, George (qui troverete i dettagli su questa vicenda). Ma a tenere banco nelle ultime ore c’è una nuova grana che potrebbe scoppiare a palazzo, e la miccia starebbe per essere accesa da Robert Jobson con la pubblicazione di Catherine, The Princess of Wales.

Un libro scandalo come Spare?

Anche se questa volta non c’è di mezzo Harry, alle prese con una difficile situazione con la moglie Meghan (trovate degli approfondimenti qui), si teme un nuovo scandalo a Palazzo a causa dell’uscita di questo libro, che potrebbe rivelare dei dettagli scomodi sulla famiglia reale e in particolare su quelli che sono i rapporti tra William e Kate, che non stanno vivendo un momento facile, anche a causa delle condizioni di salute della principessa.

Che sta continuando il ciclo di chemio in attesa di miglioramenti del suo stato di salute. Ci sono dei dettagli che però starebbero per emergere sulla storia tra l’erede al trono e la moglie, che riguardano anche un passato anche abbastanza scomodo. Soprattutto un aneddoto preoccuperebbe più degli altri la corona.

Si tratta di un evento raccontato nei minimi particolari da Robert Jobson e che racconta come, prima del matrimonio e della relazione tra i due, William abbia lasciato telefonicamente Kate, chiedendo maggiori spazi e libertà. Prima di ritornare poi sui suoi passi e sposare la principessa del Galles. Un particolare che mostra come sia anche William irascibile allo stesso modo del fratello.

Ma a preoccupare sono anche altri particolari che potrebbero essere svelati nel libro, anche a riguardo di un possibiletradimento da parte del principe. Insomma, tutta la Gran Bretagna è col fiato sospeso, con l’ennesimo terremoto che potrebbe investire il Palazzo in un momento non proprio felice.

La difficile posizione di Kate

In questo momento appare difficile la situazione per Kate che non sembrerebbe in condizioni di reggere ulteriori stress che potrebbero arrivare da un nuovo scandalo, che tra l’altro riguarderebbe proprio lei in prima battuta. Vedremo cosa sarà rivelato in Catherine, The Princess of Wales e se davvero emergeranno più critiche rispetto a quelle arrivate con Spare.