Ragazzina viene investita e perde la memoria. Il padre cerca testimoni: ‘Ha subito gravi lesioni, aiutatemi’

Sacrofano. Un incidente devastante che ha sconvolto la vita di un padre. Ma soprattutto della figlia, rimasta coinvolta nello scontro stradale che si è rivelato essere durissimo per lei. L’incidente si è verificato nella giornata di mercoledì 12 gennaio, intorno alle ore 19,30 presso la Via Dello Stadio. La ragazzina coinvolta ha riporta pesanti ferite, lesioni profonde e traumi su tutto il corpo. Le dinamiche dell’incidente rimangono ancora avvolte nell’ombra, nonostante i rilevamenti, i testimoni e la collaborazione dell’uomo che si trovava alla guida in quel momento.

L’appello del padre sui social

La ragazzina, ancora traumatizzata, non ricorda nulla, mentre il padre cerca disperatamente la collaborazione dei cittadini del posto per poter ricostruire definitivamente la vicenda. L’ultimo suo appello proviene proprio da Facebook, dal gruppo riferito alla cittadina in cui è accaduta la tragedia. ‘‘Purtroppo mia figlia ha portato delle gravi lesioni e non voglio elencarle per non angosciarvi”, scrivere il padre sui social, poi continua: ”vogliamo capire le dinamiche dell’incidente visto che mi figlia non si ricorda niente, e il conducente riferiva che c’erano dei testimoni.”

”Non ho sentito nessuno da parte degli amministratori locali”

Nei commenti al post, lo stesso padre però non rinuncia a riferirsi alle autorità del territorio: ”Non ho sentito nessuno da parte degli amministratori locali …ma pazienza evidentemente sono impegnato in altre faccende più importanti nel nostro territorio”. Infine, non perde occasione per ringraziare quanti gli sono stati vicino in questi giorni difficili ed amari: ”Ringrazio tantissimo le due persone che si sono resi disponibili per la testimonianza e che hanno assistito all’incidente.. e mi spiace che sono ancora sconvolti perché non è stato un bello spettacolo”. La ragazzina è affidata alle cure dei sanitari, ma la ricostruzione della dinamica è ancora lontana da una soluzione.

L’uomo nel post fa presente che il conducente dell’auto, che si è immediatamente fermato “è stato presente fino all’arrivo dell’ambulanza”.

Il post su Facebook