Continua il nostro viaggio quotidiano alla scoperta di storie e curiosità di Roma e del Lazio. Oggi parliamo di qualcosa che ha a che fare con la Capitale d’Italia. Parliamo di un quartiere assai famoso della Città Eterna: l’Eur. Ma sapete per quale motivo si chiama così? Andiamo a scoprirlo insieme.

L’Eur si trova nel quartiere nella zona sud-ovest di Roma. E’ stato progettato per ospitare l’Esposizione Universale Romana del 1942, evento che di fatto però non si svolse mai a causa dello scoppio della seconda guerra Mondiale.

Un po’ di storia

Prima di addentrarci in quello che è il focus del giorno, come sempre un po’ di storia. Chi passa per l’Eur sicuramente noterà la celebre iscrizione visibile sul Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come Palazzo della Civiltà del Lavoro: “Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori”. Viene anche chiamato ‘Colosseo Quadrato’ perché riprende la sequenza di archi che ricordano, ovviamente, l’architettura del Colosseo. Pensate: ce ne sono ben 216.

Al centro di piazza Guglielmo Marconi svetta il grande obelisco. E’ stato realizzato da Arturo Dazzi ed è dedicato al celebre fisico italiano. Poco più avanti, troviamo un edificio tra i più scenografici dell’Eur e di tutta Roma: il Roma Convention Center La Nuvola, realizzato dall’architetto Massimiliano Fuksas.

Le aree verdi

Oltre all’architettura, l’Eur è pieno di aree verdi. La più famosa è naturalmente il Parco Centrale dell’Eur, al cui interno si trova il celebre laghetto. Ma non è tutto: scenografica è anche la Passeggiata del Giappone, disegnata da Raffaele de Vico. Sempre di De Vico è anche il Giardino delle Cascate.

All’Eur è possibile trovare anche eleganti negozi per fare shopping, come a viale Europa. Se invece si è alla ricerca del divertimento, c’è il Luneur Park. Famosissimo è anche il Palazzetto dello Sport, dove è possibile assistere a grandi eventi dello sport, dello spettacolo e della musica.

Perché l’Eur si chiama così?

Fatte queste doverose premesse, veniamo ora al focus del giorno: per quale motivo l’Eur si chiama così? Cominciamo da un principio base: non è difficile capire che sia un acronimo. Cosa vuol dire? Eur sta per Esposizione Universale di Roma. Sembra strano e paradossale che, nonostante si chiami così, come detto l’esposizione non si tenne mai a causa dello scoppio della seconda guerra Mondiale.