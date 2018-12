Saldi 2019, quando iniziano gli sconti invernali: il calendario completo regione per regione

Saldi invernali 2019. Archiviato il Natale gli italiani iniziano a pensare ai saldi, pronti per accaparrarsi le migliori offerte nei negozi per acquistare la merce a prezzi scontati. Già da qualche settimana è stato pubblicato il calendario completo con le date di inizio dei saldi invernali 2019 per tutte le regioni italiane.

Nel dettaglio i Saldi 2019 inizieranno il 5 gennaio 2019 e proseguiranno per tutto il weekend dell’Epifania. Per 17 regioni italiane su 20, infatti, il 5 gennaio è la data da segnare in calendario per l’inizio dei saldi invernali. Per essere precisi i saldi invernali 2019 inizieranno il 5 gennaio 2019 nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Fanno eccezione la Basilicata in cui i saldi invernali inizieranno il 2 gennaio 2019, la Valle d’Aosta in cui partiranno il 3 gennaio e la Sicilia che vedrà l’inizio degli sconti invernali il 6 gennaio, giorno dell’Epifania 2019.

Saldi invernali 2019: il calendario con le date regione per regione

Riportiamo il calendario completo con le date dei saldi invernali 2019 per tutte le regioni d’Italia. Nella tabella di seguito è possibile consultare le date di inizio e fine saldi 2019 per ogni regione.

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle D’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio