Saloon da ballo a Fiumicino: risse, aggressioni e smaltimento illecito dei rifiuti. Molti pregiudicati tra i clienti

Fiumicino. Una sala da ballo del posto che sembrava essere in realtà un saloon di un vecchio Western alla Eastwood, considerando le motivazioni che hanno portato alla sospensione della licenza per 7 giorni. Liti, aggressioni, scontri e violazioni alle normative anti-covid, a quelle del lavoro ed in materia di rifiuti, tutto ciò accadeva all’interno del locale. Ovviamente non sono casi isolanti nel tempo, ma solo nello spazio, perché avvenivano tutti all’eterno della sala da ballo famigerata.

Saloon da ballo a Fiumicino

Gli agenti del commissariato di Fiumicino, infatti, nel corso degli ultimi 2 anni, sono più volte intervenuti per delle liti tra gli avventori della sala. Spesso i litiganti erano in evidente stato di ebbrezza, senza freni né inibizioni. In un caso, una delle parti poi finita in ospedale, ha dichiarato di lavorare nel locale senza aver alcun tipo di contratto. Non solo il personale, ma anche i clienti non provenivano certo da un salotto letterario francese. Gli stessi poliziotti, nell’ambito di alcuni controlli, hanno accertato la presenza, fra i clienti della sala da ballo, di alcune persone gravate da pregiudizi di polizia. Uno dei soci, poi, lo hanno anche sorpreso a bruciare dei rifiuti nei pressi della struttura. Insomma, più di una ragione per sospendere le attività per una settimana, con la speranza di rimettere le cose in riga, o almeno iniziare a farlo.