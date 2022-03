Capelli crespi e aridi: Scopriamo i Benefici della bava di lumaca sui capelli e sulla cute

La Bava di Lumaca era già utilizzata nell’antica Grecia, così come descritto da Ippocrate nel suo Corpus, e veniva usata per curare infiammazioni, tossi e gastriti.

Oggi nel campo cosmetico e dermatologico sono stati fatti molti passi avanti. La bava di lumaca, una volta estratta in modo naturale e nel suo completo rispetto, viene poi filtrata e vengono estratte solo le sostanze funzionali quali:

Elastina preziosa proteina che costituisce il nostro tessuto connettivo, gli conferisce elasticità.

Allantoina è un esfoliante naturale e favorisce la naturale rigenerazione dell'epidermide.

Collagene è la principale proteina del tessuto connettivo ed è già naturalmente prodotta dal nostro corpo. Con il passare degli anni la produzione si abbassa ed è necessario stimolarne la produzione ed apportarne dall'esterno per favorire il benessere della pelle.

Vitamina A, C, E che svolgono una molteplice azione benefica, ad idratazione profonda ed anti ossidante.

Acido Glicolico ha una naturale azione esfoliante che favorisce il rinnovamento cellulare degli strati superficiali del derma.

Partendo da studi scientifici e da pubblicazioni internazionali i benefici della bava di lumaca sono evidenti sulla nostra pelle e sulla nostra cute, stimolando e favorendo la rigenerazione cellulare.

I capelli possono essere facilmente danneggiati da frequenti trattamenti chimici, decolorazione e colorazione oltre che dal calore eccessivo di piastra e phon.

Il capello risulta quindi visibilmente arido, crespo e difficile da gestire, oltre che spento con l’insorgenza di doppie punte.

Quale rimedio definitivo e con un approccio naturale?

Dopo uno studio online e dopo un’analisi delle materie prime, una delle aziende più innovative del settore Professional Hair Care e che utilizza i benefici della Bava di Lumaca è Beauxury Milano azienda 100% Made in Italypresente in Europa e Stati Uniti.

L’innovativo Trattamento Ricostruzione con Shampoo Maschera e Leave-IN è formulato con

Bava di Lumaca Bio Cosmetica

Cheratina a basso peso molecolare

Cellule Staminali Vegetali da Uva Rossa

Pro Vitamina B5

Pro Vitamin Complex.

La speciale formula apporta immediati benefici alla cute, stimolando e velocizzando la rigenerazione cellulare, il bulbo pilifero viene nutrito ed idratato.

I Capelli sono immediatamente nutriti, ristrutturati e districati, grazie alla speciale formulazione a basso peso molecolare e PH bilanciato le sostanze funzionali penetrano nella corteccia del capello riparandola dal suo interno e creando nuovi legami idrogeno e ionici che supportano la struttura interna della cheratina, una vera novità nel settore !

La formulazione completamente rispettosa della nostra pelle e priva di Siliconi, Parabeni, Petrolati, SLES e SLS.

Cosa consigliano di fare gli esperti nei cambi di stagione?

Nei cambi di stagione per prevenire l’eccessiva caduta di capelli, e stimolarne e velocizzarne la crescitaebbene prendere in considerazione anche integratori ad alto contenuto di Biotina e Vitamina C.

La stessa Beauxury Milano è specializzata anche in questo campo ed offre dei trattamenti completi che includono anche “Integratore 3 in 1 Capelli Pelle Unghie” ad alta percentuale di Biotina e nel maxi formato da 120 capsule, prodotto completamente in Italia e da materie prime certificate. Formula vegana e priva di glutine e lattosio.

Gli esperti ricordano, così come riportato anche dal produttore, che gli integratori non sono da intendersi sostituti di una dieta variegata, bilanciata e di uno stile di vita sano.

La biotina, vitamina del gruppo B, oltre ad essere fondamentale per il benessere dei capelli, contribuisce anche alla bellezza ed al benessere delle unghie e della pelle. La Vitamina C contribuisce e velocizza la naturale formazione del collagene, ha una spiccata azione anti ossidante e questo preserva il benessere delle cellule prevenendo e rallentando il loro invecchiamento. Il benessere e la bellezza del nostro corpo parte dal nostro interno, da ciò che beviamo e mangiamo.