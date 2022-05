Capelli secchi e danneggiati, ecco i possibili rimedi

Sono tra gli elementi che caratterizzano la bellezza di una persona e la rendono originale agli occhi di chi la guarda o addirittura, in alcuni casi, anche particolare, i capelli in effetti rientrano tra le cose principali che si osservano immediatamente quando si è a contatto degli altri. Ed essendo poi una sorta di biglietto da visita estetico, le persone ne curano ogni aspetto, al fine di rendere una chioma bella, curata e accattivante. Tuttavia, per mantenerla tale, non risulta affatto semplice.

Spesso anzi alcune persone evidenziano capelli danneggiati e secchi, che richiedono una maggiore attenzione e soprattutto cura. Difatti, questa problematica può essere l’effetto o la conseguenza di diverse cause, tra cui anche delle brutte abitudini personali, che vanno a danneggiare la capigliatura e renderla fragile, spenta e sfibrata. Comunque, bastano pochi e semplici rimedi per combattere i capelli secchi e danneggiati e vederli ritornare al loro antico splendore e bellezza.

Cause dei capelli secchi e danneggiati

Alla base del pessimo stato di salute dei capelli ed in particolare di una chioma danneggiata e secca, vi possono essere molteplici fattori. Un utilizzo troppo spesso intensivo di phon e piastre (magari anche a temperature troppo alte); il frequente ricorso a trattamenti per capelli quali ad esempio tinte e colorazionioppure l’uso di prodotti inadatti o particolarmente aggressivi al genere di capelli posseduti; ma anche lo stress o lo smog o un’esposizione eccessiva agli agenti atmosferici (vento, raggi solari, freddo).

Tutti questi fattori, oltre che magari anche una predisposizione ereditaria non favorevole, possono essere cause che determinano il cattivo stato di salute dei capelli. Per fortuna, esistono diversi rimedi per fronteggiare tale problematica molto diffusa e che consentono di riottenere una chioma fluente, forte, luminosa, bella da vedere e soprattutto piacevole da accarezzare. I rimedi possono essere di vario genere, tra cui diversi di tipo naturale, anche se tanto influisce la correzione di alcune abitudini negative, come accennato.

Alcuni rimedi per il benessere dei capelli danneggiati e secchi

Tra le prime cose da fare, vi è cercare di capire le ragioni alla base del pessimo stato della propria capigliatura. Se si fa spesso ricorso a piastre, a prodotti aggressivi o inadatti o a frequenti tinte o colorazioni, allora tali abitudini devono cambiare e, di conseguenza, si devono o limitare o eliminare del tutto. Perciò vanno ridotti i lavaggi (non più di due alla settimana), si devono prediligere prodotti con oli vegetali e soprattutto con componenti naturali. Evitare infine anche acconciature troppo complesse.

Tra i rimedi di origine naturale che favoriscono il benessere dei capelli vi sono i trattamenti nutrienti che si possono effettuare ogni due settimane e devono avere alla loro base componenti naturali appunto. Il burro di karité, ad esempio, è ottimo per riparare il capello e rinforzarlo, anche grazie ad una buona reidratazione. Basta una modesta quantità di prodotto per vedere la propria capigliatura fluente e luminosa.

Per quelle persone che presentano capelli rovinati soprattutto a causa di tinte e colorazioni eccessive, un ottimo rimedio è rappresentato dall’aloe vera. Questa sostanza evidenzia infatti un considerevole potere lenitivo e idratante, adatto a tali problematiche. Stesso discorso vale anche per l’avocado, una sostanza naturale ricca di vitamine e minerali, che non solo rafforzano il capello, ma lo rendono morbido e al tempo stesso lucido.

Se invece si volesse un altro genere di prodotto, come ad esempio uno maggiormente particolare per combattere i capelli secchi e danneggiati, allora si deve scegliere uno shampoo a base di glicerina ed aminoacidi. Questi due elementi idratano la capigliatura e la rafforzano, contribuendo al suo benessere e donando elasticità, robustezza, maggiore protezione e lucentezza originaria.