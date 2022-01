La gravidanza è un momento meraviglioso nella vita della donna, un momento magico carico di emozioni che per nove mesi accompagna la futura madre. Durante la gravidanza è importante però non trascurarsi e continuare a curare il proprio fisico rispettando i propri tempi, ascoltando il corpo e imparando a gestire i suoi nuovi ritmi.

Mantenersi in forma durante i mesi della gravidanza è possibile con i giusti accorgimenti e con esercizi fisici che aiuteranno la donna a prendersi cura in modo corretto del proprio fisico. Tra i crucci più frequenti per le donne ci sono sicuramente le smagliature, queste particolari striature che compaiono sulla pelle e soprattutto nella zona della pancia e del seno possono essere tenute sotto controllo con piccoli gesti quotidiani.

Massaggia la zona interessata dalle smagliature con olio di mandorle per idratare la pelle. Si tratta di un trattamento naturale consigliato in gravidanza per cercare di evitare la comparsa delle smagliature. Il corpo subisce una grande e importante trasformazione durante i nove mesi di gestazione e trascurarlo è un grandissimo errore da non commettere soprattutto se si desidera tornare in forma subito dopo il parto.

Cosa fare in questo caso? Semplice, bisogna seguire un’alimentazione adeguata, fare attività fisica nei limiti delle possibilità e vivere il momento della gravidanza con grande serenità. In questo articolo affronteremo l’interessante argomento di come tenersi in forma in gravidanza, un obiettivo di molte donne non sempre raggiunto.

Continua a leggere questa breve guida per saperne di più e favorire una ripresa fisica ottimale post-parto. Con alcune semplici azioni quotidiane riuscirai a prenderti cura del tuo corpo durante i magici nove mesi che vedranno cambiare giorno dopo giorno il tuo fisico.

Non spaventarti e non pretendere tanto da te stessa, viviti questo momento con calma e tranquillità. La parola d’ordine da ripetere ogni giorno è: sentirsi bene. Fai qualsiasi cosa per sentirti bene sia mentalmente che fisicamente. Nei prossimi paragrafi troverai alcune dritte

Seguire una giusta alimentazione

Seguire ogni giorno una sana alimentazione è fondamentale per mantenersi in forma durante il periodo della gestazione. Quante volte hai sentito la famosa frase: “In gravidanza si deve mangiare per due”? Scommettiamo tantissime, questo noto detto non è vero, al massimo in gravidanza si dovrebbe mangiare meglio e in modo sano per il bene di mamma e figlio ma non in quantità maggiori.

Prendere chili difficili da perdere dopo il parto è uno dei “problemi” che assale la maggior parte delle donne in dolce attesa. La cosa migliore in questo caso è quello di farsi seguire da un professionista che riesca a definire un programma alimentare corretto e completo per la futura mamma.

Una delle cose più importanti da fare in gravidanza è sicuramente quella di bere tanta acqua, almeno due litri al giorno. Introdurre liquidi è fondamentale durante la gestazione. Il corpo deve mantenersi sempre idratato. Un’altra cosa da non sottovalutare è sicuramente quella di non saltare mai i pasti.

Ogni mattina la donna in dolce attesa non dovrebbe mai negarsi una sana colazione, uno spuntino, un pranzo equilibrato, una merenda e una cena leggera. Ottime verdure e frutta fresca di stagione per gli spunti della giornata. Il trucco per rimanere in forma senza dover rinunciare a uno dei piaceri più belli della vita è quello di mangiare un po’ di tutto ma nelle giuste quantità.

Fare attività fisica

Accanto ad una giusta e corretta alimentazione quotidiana è importante abbinare l’esercizio fisico. Pratica sport dolce, rispetta il tuo corpo e le sue nuove forme. Restare in forma prima e dopo il parto non è affatto facile ma non impossibile. Con costanza, attenzione, dedizione e determinazione riuscirai tranquillamente a raggiungere i tuoi obiettivi.

Non dire addio allo sport, cerca di praticarne un po’ ogni giorno. Non serve fare la maratona o fare pesanti esercizi di cardio che andrebbero ad affaticarti e in alcuni casi rischierebbero anche di essere dannosi, basta un po’ di pazienza e tanta dedizione quotidiana per fare semplici e dolci esercizi fisici.

Ci sono alcune applicazioni dedicate al mondo dell’attività fisica a casa che ti consentiranno di seguire vere e proprie schede di allenamento personalizzate a seconda dei tuoi obiettivi, delle tue esigenze e del tuo livello. In questo articolo trovi una lista di alcune app che ti saranno utili per pianificare i tuoi esercizi e stilare una vera e propria scheda.

Se stai cercando un modo pratico, veloce e smart per rimetterti in forma ma per diversi motivi non puoi affidarti ad un professionista e farti seguire in una palestra, utilizzando le applicazioni migliorerai la tua tonicità e flessibilità per prepararti nel modo migliore al momento del parto. Raggiungi il tuo benessere fisico con le schede di allenamento realizzate appositamente per te e prenditi cura del tuo corpo.

Dedicati alla camminata, al pilates, allo yoga e al nuoto, tutte attività sportive che aiutano a distendere, rassodare, elasticizzare e tonificare i muscoli. Scegli lo sport che pensi possa fare al caso tuo e inizia a praticarlo con costanza, in questo modo vedrai importanti risultati e riuscirai a rilassarti grazie a una sana dose di esercizio fisico quotidiano.