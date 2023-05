Cos’è il metodo Mézières?

Il Metodo Mezieres, conosciuto anche con il termine di Riabilitazione Morfologica o Posturale, è una Tecnica di Riabilitazione Individuale elaborata dalla Fisioterapista Francese Françoise Mézières, la quale, a partire dal 1947, sviluppò questo Metodo, avendo individuato la causa di molte asimmetrie posturali e di molti disturbi artrosici, nell’accorciamento delle catene muscolari.

Il metodo Méziéres è un metodo terapeutico che è in contraddizione con i diversi e numerosi principi classici, esso si basa sulla comprensione che le tensioni muscolari e le posture scorrette possono causare problemi fisici come dolori al collo, alla schiena e alle articolazioni.

Per questo motivo, l’obiettivo principale del metodo è quello di migliorare la consapevolezza del proprio corpo, la mobilità articolare e la forza muscolare, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio muscolare e la postura corretta. Il metodo prevede l’esecuzione di una serie di esercizi specifici, mirati a rilassare i muscoli in tensione, a rafforzare quelli deboli e a migliorare la mobilità articolare.

Gli esercizi sono personalizzati in base alle esigenze individuali e vengono eseguiti con l’aiuto di un fisioterapista o di un istruttore certificato. La particolarità del metodo Mézières è la globalità: l’individuo è uno, indivisibile (sistema muscolare, nervoso, ecc.) si tratta l’individuo con la sua storia psicomotoria, no la patologia o le deformità. Tutto ciò porta ad un recupero funzionale totale, con una migliorata efficienza del sistema muscolo-tendineo-scheletrico.

Chi è la Mezieres Academy?

La scuola Mézières Academy, durante gli anni ha cambiato il suo nome, da JMC Formations ad ASM-JMC Formations, per diventare Mezieres Academy.

Nasce nel 1982 sotto il nome di JMC Formations creata dal Professor Jean-Marc Cittone, allievo e poi collaboratore di Madame Françoise Méziéres per anni. Il Prof. Cittone ha applicato il metodo per 47 anni e lo ha trasmesso tramite l’insegnamento per ben 40.

Prima di andare in pensione ha formato un suo allievo Anthony Savalli che l’ha seguito per anni sia a Roma che a Lione (Francia) ora insegnante del Metodo Mezieres trasmesso da Jean Marc Cittone.

In cosa la Mezieres Academy si distingue dalle altre scuole di formazione?

Nei primi anni della creazione della scuola di formazione sul Metodo Mezieres c’eravamo solo noi in Italia. Negli anni poi si sono venute a creare diverse scuole che però non hanno delle radici forti come le nostre nei veri insegnamenti di Madame Françoise Méziéres.

Le testimonianze che riceviamo parlano per noi, ecco riportata l’ultima arrivata, datata 10 Marzo 2023.

Daniele ci scrive: “Ho frequentato il corso Metodo Mezieres Plus ed è stato meraviglioso, un percorso edificante che mi ha portato ad un miglioramento sia dal punto di vista tecnico (manipolazioni, manovre, valutazioni…) sia in quello concettuale: apprendendo la teoria del metodo, che affonda le sue solide radici nella biomeccanica, e grazie agli insegnamenti che vengono proposti, si acquisisce un approccio globale nella visione delle patologie.

Oltre al metodo classico e puro, vengono insegnate anche manovre provenienti dal mondo osteopatico che arricchiscono notevolmente il bagaglio tecnico e valutativo. Il corso ed i docenti emanano infinito rispetto verso il Metodo, e l’alunno non può non rimanerne affascinato! Grazie a Roxane, Giorgio, Antony e Francesca”.

Qui in Toscana svolgete qualche corso sul Metodo Mezieres?

Si, precisamente a Firenze il 20 Maggio parte il nostro corso sul Metodo Mezieres Plus, che riporta il Metodo originale di Françoise Mézières, arricchito di mobilizzazioni e preparazioni osteopatiche che trovano efficace applicazione della pratica riabilitativa, favorendo un più rapido recupero funzionale del paziente.

Il corso ECM Metodo Mezieres Plus (base + avanzato) è riconosciuto dal Ministero della Salute come altamente formativo e consente il conseguimento di 100 crediti per ECM per fisioterapisti e medici e l’Attestato Mezieres. Il corso sarà relazionato da Anthony Savalli, e da Emiliano Diaferia, Daniele Manferlotti, e Giorgio Chiericoni.

Il corso ECM Metodo Mézières Plus (base + avanzato) si sviluppa su 4 stage di 3 giorni ciascuno, venerdì e sabato dalle ore 09:00 alle 18:00 e domenica dalle 09:00 alle 13:00. Il corso deve essere completato in tutto il suo percorso entro un anno (365gg) dal loro inizio.

None