Cosmesi naturale: prodotti che non fanno male alla pelle, come sceglierli

Mare, sole, abbronzatura. Adesso che l’estate è finalmente arrivata, la pelle torna ad essere protagonista. Se durante l’inverno le accortezze che usiamo nei confronti delle nostra pelle sono minori, in estate — complice la frequente esposizione al sole — esse diventano lo step fondamentale di ogni beauty routine che si rispetti.

Dalla detersione all’idratazione, fino al trucco, ogni gesto che compiamo sulla nostra pelle ha delle ripercussioni che non sono solo immediate, ma anche a lungo termine. Prodotti troppo aggressivi, con agenti che potrebbero provocare allergie, o semplicemente non adatti al nostro tipo ti pelle, potrebbero alla lunga non dare il risultato sperato. Anzi, al contrario, fare danni.

Alla luce di ciò, come fare per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese e assicurarsi che i cosmetici che utilizziamo non siano dannosi?

Cosmetici che non fanno male alla pelle: come sceglierli

Un po’ come quando si va al supermercato, anche nell’acquisto di un cosmetico è a dir poco fondamentale prestare attenzione alla lista degli ingredienti, al cosiddetto INCI. In particolare, è necessario verificare l’assenza di tutta una serie di sostanze dannose per l’epidermide, quali: petrolati, parabeni, siliconi, praffina, profumi irritanti e OGM.

Oltre all’essenza, un altro elemento da considerare nella lettura dell’etichetta è la loro posizione. Se, ad esempio, come primo elemento ci sono dei petrolati, parabeni e simili, sarà meglio riporre nello scaffale il prodotto selezionato. È pertanto evidente che alla base dell’acquisto c’è una scelta consapevole, che mira ad aumentare il proprio benessere e non solo.

Cosmesi naturale

In un mondo che per molti aspetti ha perso la propria genuinità e fa dell’avanzamento tecnologico la sua cifra distintiva, un ritorno alla semplicità del passato non può che giovare. In questa direzione si muove il filone della cosmesi naturale, proposta ad esempio da aziende come Sunrise Omeocosmesi che mette a punto formulazioni cosmetologiche studiate per garantire i migliori benefici possibili alla pelle.

Utopia? Assolutamente no! Per raggiungere questo pregevole obiettivo, la Sunrise Omeocosmesi utilizza solamente materie prime selezionate e di comprovata qualità, in grado di garantire un alto livello di tollerabilità e affinità, risultando adatte a diverse tipologie di pelle.

Una scelta consapevole

Prendersi cura di se stessi e della propria pelle, queste senz’altro le motivazioni primarie alla base della scelta di una cosmesi naturale che tuttavia rispecchia anche tutta un’altra serie di fattori ugualmente rilevanti. Impatto ambientale dell’industria cosmetica da un lato e dall’altro le sorti, il destino degli animali spesso usati come test. Questi alcuni imprescindibili aspetti che contribuiscono all’adozione, graduale, di un prezioso cambiamento di filosofia che passa anche per l’utilizzo di una cosmesi il più naturale possibile.