Dieta detox o disintossicante: tutti ne parlano, ma funziona davvero?

Cos’è la dieta detox o disintossicante?

La dieta detox o disintossicante è la classica e semplice cura nutrizionale restrittiva ipocalorica, vale a dire quella a basso contenuto di calorie, basata specialmente sul consumo di acqua, di infusi alle erbe e di prodotti vegetali e sull’eliminazione di alcune bevande come quelle alcoliche, il caffè e il tè e degli alimenti lavorati di origine animale.

La dieta detox dunque raffigura l’alimentazione vegetariana che, se si sa fare, non provoca danni, mentre se si esagera risulta nociva.

Come praticare una dieta senza danneggiare il proprio corpo?

È certo che quando si pratica un qualsiasi regime alimentare, seppur si sta cercando di dimagrire o depurarsi, occorre evitare di danneggiare il proprio organismo per dei deficit di apporti nutrizionali che potrebbero sopraggiungere.

Del resto, come ormai un po’ tutti sanno, il corpo umano per crescere, svilupparsi in tutte le sue parti interne ed esterne e vivere perfettamente, necessita di una dieta equilibrata, completa e non estrema come invece, a volte, potrebbe essere la dieta disintossicante.

Questo perché chi pratica la dieta detox, solitamente può mangiare una varietà limitata di alimenti che, insieme ad un entrata calorica quotidiana particolarmente bassa, procura un difficoltoso ottenimento di energia e di nutrienti indispensabili per stare in salute.

Da tempo gli studi scientifici, che si occupano di osservare minuziosamente l’organismo per poter capire quale potrebbe essere la corretta maniera con la quale chiunque si deve nutrire, affermano che l’uomo, in genere, non ha bisogno di praticare diete disintossicanti.

Perché l’essere umano non necessita di diete detox?

Per ciò che è stato scientificamente dimostrato, il corpo dell’essere umano possiede un efficace sistema per eliminare le tossine e le scorie che contiene, tanto che i suoi vari tessuti, sia esterni che sottostanti a questi, come la pelle, l’intestino, i reni e il fegato, possono essere considerati delle autorevoli centrali di controllo ininterrottamente impegnate nella sua detossificazione.

Dunque, se si vuole avere un’ottima condizione fisica, sia interna che esterna, non è necessario praticare la dieta detox, ma eliminare, semplicemente, dalla propria alimentazione, l’uso eccessivo di bevande alcoliche, di caffeina e di cibi che contengono molti zuccheri e grassi che, come ormai ben tutti sanno, fanno ingrassare e sono dannosi per la salute.

Inoltre, bisogna praticare non solo un regime nutrizionale equilibrato e completo ma una sana attività fisica per almeno trenta minuti al giorno, non obbligatoriamente andando in palestra, ma facendo una semplice camminata a passo veloce per andare a lavoro o in altri luoghi che solitamente si raggiungono usando i mezzi di trasporto come la macchina, il tram, l’autobus ed altro, se naturalmente i tragitti non sono molto estesi.

In più, si consiglia, se sempre è possibile, di non prendere l’ascensore quando si arriva a casa o in altra destinazione ma di salire usando le scale.

Queste esortazioni scritte non sono altro che delle semplicissime manovre, facilmente eseguibili da tutti, per poter stare in salute ed avere un’eccellente linea, lasciando che sia il corpo di chi, per l’appunto, segue le direttive delineate, a fare quel meraviglioso ed attento lavoro per raggiungere risultati strepitosi.

La dieta detox funziona realmente e quando si deve praticare?

Prima di affermare la validità o meno della dieta detox e quando praticarla, si consiglia, prima di iniziare – non solo questo ma un qualsiasi altro regime alimentare esistente, dato che oggigiorno se ne possono attuare tanti, diversi tra loro in base al pensiero del dietologo, alle condizioni fisiche del suo paziente e a ciò che a questo si vuole garantire – di fare tutte le indagini cliniche necessarie. Questo perché non tutti riescono o, meglio, possono seguire una specifica alimentazione non tanto per la loro volontà ma per le loro condizioni fisiche, spesso croniche.

La dieta detox è particolarmente pesante, restrittiva ed ipocalorica, tanto da non poter essere praticata da chiunque.

È necessario farla non nel caso in cui si cerca come dimagrire e raggiungere il proprio benessere fisico e mentale, ma quando ci si sente appesantiti per aver mangiato troppo o perché si percepiscono livelli di energia diminuiti oppure se si è fatta ed appena finita una terapia farmacologia complessa.

Dunque, se si dovessero verificare una o più delle condizioni delineate, per rimettere al posto giusto il proprio stato fisico e psicologico, si potrebbe effettuare un’alimentazione disintossicante per un po’ di giorni, possibilmente nel fine settimana.

La dieta detox si dovrebbe iniziare il venerdì sera, mangiando, ad esempio, un’insalata verde e proseguire con la dieta disintossicante, tra il sabato e la domenica, consumando alimenti ad alto contenuto di vitamina C, come arance o spremuta di arance.

Inoltre, sempre nell’arco del medesimo fine settimana, occorre bere centrifugati di verdura e frutta, ogni ora e mezza o due, durante la giornata, ed assumere infusi di rosa canina.

In più, a cena, è bene assaporare la miracolosa ed appetitosa zuppa di miso, preparata con il riso integrale e verdure bollite o con le alghe, da dover tritare.

Se si volessero ottenere ottimi risultati da questo week-end detox, sarebbe opportuno che, insieme a quanto scritto, si facessero delle salutari saune, massaggi, attività rilassanti all’interno dell’aromaterapia, lunghe passeggiate ed esercizi di respirazione profonda.

Per rispondere perfettamente al quesito che chiede se la dieta detox funziona realmente, si può ben affermare che procura la perdita di peso seppur, spesso, risulta inefficace se si valuta l’aspetto disintossicante.

È certo che essendo un tipo di alimentazione vegetariana, ipocalorica e restrittiva, sia per qualità che per quantità, procura il raggiungimento del peso forma.

Però bisogna pure considerare se, mentre si adotta l’alimentazione disintossicante, l’apporto nutrizionale avviene giornalmente in modo corretto, evitando di comprometterlo.

Come la scienza afferma, l’organismo già di suo è perfetto e completo e non necessita, per tale ragione, di manovre alimentari che possano depurarlo.

Infatti, a far ciò, come si è accennato all’inizio, ci pensano i reni, il fegato, l’intestino e la pelle e queste varie parti che costituiscono il corpo umano devono essere perfettamente funzionanti.

Per garantire un corretto stato al tutto, occorre solamente praticare un’attenta attività fisica e una dieta sana, equilibrata, corretta e non certamente molto restrittiva, perché in tal modo sarebbe pericolosa per la salute.